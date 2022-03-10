Туристический кешбэк снова с нами. С 15 марта Ростуризм объявил о возобновлении госпрограммы, поощряющей внутренний туризм в рамках нашей страны. Напомним, подобные меры в условиях пандемии

Туристический кешбэк снова с нами. С 15 марта Ростуризм объявил о возобновлении госпрограммы, поощряющей внутренний туризм в рамках нашей страны. Напомним, подобные меры в условиях пандемии действовали в прошлом году. Теперь туристический кешбэк призван поддержать россиян и турсферу страны в условиях санкций и закрытия авиасообщения со многими другими государствами. Зарина Догузова, руководителя Ростуризма Купить готовый