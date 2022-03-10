Удобство и практичность личного кабинета клиента ПАО «ТГК-2» уже оценили более ста тысяч пользователей – физических лиц, прошедших регистрацию на официальном сайте компании и подключивших ..

Удобство и практичность личного кабинета клиента ПАО «ТГК-2» уже оценили более ста тысяч пользователей – физических лиц, прошедших регистрацию на официальном сайте компании и подключивших мобильное приложение, а количество онлайн платежей посредством сервиса за истекший год увеличилось на 32,6%.Главным преимуществом пользователя личного кабинета ПАО «ТГК-2» является возможность дистанционной оплаты квитанций за отопление и горячую воду без комиссии. Сервис онлайн-оплаты доступен для владельцев любых банковских карт. ПАО «ТГК-2» информирует, что во избежание сложностей в осуществлении оплаты через личный кабинет и мобильное приложение с использованием карт банков, включенных в санкционный список (ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие»), необходимо зайти в раздел сервиса «Оплата» и выбрать вариант «Оплата банковской картой».Компания «ТГК-2» благодарит добросовестных клиентов за своевременное и полное исполнение своих обязательств по оплате коммунальных ресурсов и напоминает, что производить оплату необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.Уважаемые клиенты! Подключайте личный кабинет на веб-сайте ПАО «ТГК-2» по ссылке . Для пользователей личного кабинета всегда доступны услуги управления своим и лицевыми счетами близких, передачи показаний прибора учета, получения электронной квитанции и ее оплаты без комиссии, а также получения обратной связи от специалистов компании по интересующим вопросам.