Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Владимирской области присоединились к...

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Владимирской области присоединились к всероссийской акции в поддержку специальной военной операции российских войск на Украине - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.Литеры «Z» и «V», символизирующие мир и победу, были нанесены на служебный транспорт ОМОНа, СОБРа, управления вневедомственной охраны.«Таким образом, мы решили поддержать наших боевых братьев, которые сейчас сражаются с националистами, защищают мирное население от насилия и несправедливости», – сказал начальник регионального Управления Росгвардии генерал – майор полиции Андрей Медведев. Всего было обклеено более 100 служебных автомобилей.Фото: Управления Росгвардии по Владимирской области