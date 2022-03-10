В Центре классической музыки прошел первый весенний концерт. На сцене выступили юные таланты...

В Центре классической музыки прошел первый весенний концерт. На сцене выступили юные таланты региона.Капранова Дарья поёт с раннего детства и уже десять лет выступает в составе хоровой капеллы. Сегодня у неё дебют - соло в кантате Джоаккино Россини "La carita". Очень волновалась, говорит девушка, но уверенности придала любовь к произведению.Дарья Капранова, солистка "Детской хоровой капеллы":- Мне больше нравится духовная музыка. Народные произведения. Много жанров.В репертуаре праздничного концерта, который посвящен международному женскому дню, обработки народных песен, сочинения Чайковского и Рахманинова. Разнообразие вносят джазовые композиции и музыкальная фантазия с еврейскими мотивами. Завуч "Детской хоровой капеллы" Елена Маркина говорит: детям интересно, когда музыка разная.Елена Маркина, завуч "Детской хоровой капеллы" Центра классической музыки:- Главное разнообразие с детьми - для того, чтобы они не заскучали. И для того, чтобы чувствовали себя в коллективе нужными, чтобы каждый ребенок, в этом особенность хора, понимал, что без него прозвучит как-то иначе.А это юный пианист Егор Сидоров, обладатель Гран-при конкурса "Солист оркестра". Первые музыкальные шаги он сделал во владимирском коллективе. Егор исполнил произведения Рахманинова, Шумана и Шопена.Детская хоровая капелла - постоянный участник музыкальных конкурсов.Ирина Королёва, хормейстер "Детской хоровой капеллы" Центра классической музыки:- Мастерство детей растёт. Они стали какими-то более сплоченными, у них звук появился красивый такой, более благородный. Хочется сказать, что работать с детьми, конечно, непросто, но это очень благодарная работа.Сейчас коллектив готовит программу для двадцатого международного музыкального фестиваля "Звучит Москва", который пройдёт в апреле.Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”