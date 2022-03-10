9 марта в 20:57 в деревне Ново-Мальцево Гусь-Хрустального района случился пожар в частном доме. На...

9 марта в 20:57 в деревне Ново-Мальцево Гусь-Хрустального района случился пожар в частном доме.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 96 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/