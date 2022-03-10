В Фрунзенском районе города, 10 марта, отключили горячую воду и отопление до вечера. Об этом сообщает владимирский филиал компании «Т Плюс». Тепловые сети проводят ремонт труб в районе дома №8
<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2022-v-dobrom-otklyuchili-teplo-do-vechera.html" target="_blank">В Добром отключили тепло до вечера</a> - В Фрунзенском районе города, 10 марта, отключили горячую воду и отопление до вечера. Об этом сообщает владимирский филиал компании «Т Плюс». Тепловые сети проводят ремонт труб в районе дома №8
[url=https://33live.ru/novosti/10-03-2022-v-dobrom-otklyuchili-teplo-do-vechera.html]В Добром отключили тепло до вечера[/url] - В Фрунзенском районе города, 10 марта, отключили горячую воду и отопление до вечера. Об этом сообщает владимирский филиал компании «Т Плюс». Тепловые сети проводят ремонт труб в районе дома №8