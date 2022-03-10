В Фрунзенском районе города, 10 марта, отключили горячую воду и отопление до вечера. Об этом сообщает владимирский филиал компании «Т Плюс». Тепловые сети проводят ремонт труб в районе дома №8

В Фрунзенском районе города, 10 марта, отключили горячую воду и отопление до вечера. Об этом сообщает владимирский филиал компании «Т Плюс». Тепловые сети проводят ремонт труб в районе дома №8 на улице Егорова. Энергетики начнут работы в 11:00 и завершат до 20:00.