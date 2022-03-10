Сейчас во Владимирской области больше 120 жителей Донбасса. Это женщины и дети, эвакуированные из...

Сейчас во Владимирской области больше 120 жителей Донбасса. Это женщины и дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР. Вынужденных переселенцев принял и Камешковский район. Слово - Марии Платанюк.- Тебе много подарков, но вручим тебе их уже дома.В Камешкове - десант добрых дел ОНФ. Общественники навещают семью юного жителя Горловки Артёма Стремилова. Взрывы, снаряды - всё это в прошлом. Здесь, на владимирской земле, беженцы с Донбасса открывают новую страницу жизни. С надеждой и верой в лучшее. Своим ходом в район приехали несколько семей из ДНР и ЛНР.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Как только мы встретились с семьями, которые прибыли к нам самостоятельно на территорию района, мы постарались в самый короткий срок оперативно решить самые важные вопросы - это детская одежда, игрушки и коляски. В тот же вечер мы всё решили.Активисты привезли семье лекарства, продукты первой необходимости и подарки. Артёму исполнилось 8. И свой день рождения донбасский мальчишка отметил на владимирской земле. В семье он сейчас - единственный мужчина.Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ во Владимирской области:- В своё восьмилетие этот ребёнок получил надежду. На светлое и свободное будущее, на мирное небо над головой. Мы желаем Артёму всего самого хорошего и прежде всего, чтобы сбылись его мечты. Мечты его семьи и близких - жить в мирной стране.Стремиловы в Камешкове уже обустроились. Благодарят за заботу и внимание. Всем детям Донбасса во Владимирской области готовы помочь с путёвкой в детские сады и школы.- Какой твой самый любимый предмет?- Физкультура и чтение...Своих не бросаем. Сегодня это главный девиз. Слова, которые объединяют.Мария Платанюк, Михаил Мойсеянчик. "Вести-Владимир"