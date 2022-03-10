Напомним, что судебным приставом-исполнителем составляется акт описи и ареста имущества. Далее у хозяина транспортного средства есть 10 дней для «выкупа». В противном случае железного коня продадут в счёт долга.

В Коврове прошёл рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД, которые ловили должников. Сотрудники ведомств проверили 25 автовладельцев. О результатах мероприятия рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.«Во избежание ареста машин, многие владельцы пожелали погасить долги на месте. На шесть автомобилей наложили арест на общую сумму 1, 25 млн рублей. В большинстве случаев взыскания касались штрафов ГИБДД, налоговой, долгов за ЖКУ и по алиментам», - пояснили в службе.Напомним, что судебным приставом-исполнителем составляется акт описи и ареста имущества. Далее у хозяина транспортного средства есть 10 дней для «выкупа». В противном случае железного коня продадут в счёт долга.