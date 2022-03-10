В Коврове состоялся совместный межведомственный рейд судебных приставов города с инспекторами...

В Коврове состоялся совместный межведомственный рейд судебных приставов города с инспекторами ГИБДД. В ходе мероприятия сотрудники Управления ФССП России по Владимирской области проверили боле 25 автовладельцев на предмет возбужденных в отношении них исполнительных производств. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Жителям города и области, имеющим задолженности по различным категориям исполнительных производств, сотрудники органа принудительного исполнения вручали требования о явке на прием в структурные отделения.Подобные рейды направлены на выявление должников по номеру автотранспортного средства при помощи мобильного комплекса «Дорожный пристав», далее производится проверка должников на наличие имеющейся задолженности. В случае установления задолженности в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем составляется акт описи и ареста на принадлежащее должнику автотранспортное средство.В дальнейшем у должника на основании ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» имеется 10 дней для погашения задолженности, в противном случае арестованное автотранспортное средство передаётся на реализацию.Многие из граждан, во избежание ареста личных транспортных средств, пожелали расстаться с долгами незамедлительно. Кроме этого в хорде рейда был наложен арест на 6 автомобилей ковровчан - должников на общую сумму 1 250 000 рублей. В большинстве случаев взыскания касались штрафов ГИБДД, налоговой, алиментной задолженностей и догов за коммунальные платежи.Фото: https://stock.adobe.com/ru/