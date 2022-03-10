Владимирская область стала участником нового федерального проекта «Профессионалитет».

В рамках подготовки кадров для лёгкой промышленности в Ковровский транспортный колледж вложат 113 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте образования.Владимирская область стала участником нового федерального проекта «Профессионалитет». На базе образовательного учреждения начнут готовить швей и модельеров для фабрики «Сударь».Деньги потратят на обновление учебного заведения. Средства пойдут на создание раскройного участка, классов, цехов и складов. В списке новых специальностей: «портной», «оператор швейного оборудования», «конструирование, моделирование и технология швейных изделий».В очереди на участие в проекте стоят Вязниковский технико-экономический колледж, Владимирский технологический колледж, Владимирский экономико-технологический колледж, а также Ковровский промышленно-гуманитарный колледж.