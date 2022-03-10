Различные спам-звонки и рекламные сообщения на телефоны владимирцам приходят регулярно. И не каждый знает, что все их разом можно заблокировать, набрав лишь комбинацию знаков на ..

Различные спам-звонки и рекламные сообщения на телефоны владимирцам приходят регулярно. И не каждый знает, что все их разом можно заблокировать, набрав лишь комбинацию знаков на смартфоне.В филиале МТС рассказали, что абоненты могут заблокировать спам-звонки совершенно бесплатно, набрав на клавишах смартфона комбинацию *111*0867#. После этого все входящие проверяются сначала по спам-базе, а потом абоненту в некоторых случаях приходит SMS, что определенный номер пытался дозвониться или оставил вам голосовое сообщение. И это не все инструменты, которые помогают избавиться от нежелательных звонков.В каждом смартфоне или планшете можно формировать свой «черный список» - вручную вносить номера тех, от кого вам не хочется. Чтобы подключиться, нужно отправить SMS на номер 111, услуга платная.Для детей предусмотрена специальная модификация «черного списка». По сути, она объединяет в себе возможности родительского контроля, блокировки звонков и антиспама для SMS. Для работы сервиса нужно в личном кабинете подключить связку «родитель — ребёнок» и настроить элементы услуги. Один родитель в своём личном кабинете может подключить не более 10 «детских» номеров.Еще один способ уберечь нервы и время от ненужных звонков - «Антиспам». При получении спам-информации нужно отправить SMS с номером отправителя рекламы на короткий номер 6333 — это бесплатно. Служба поддержки направит уведомление о регистрации жалоб и даст рекомендации по блокировке ненужной рассылки.Услуга «Супер АОН» определит даже скрытые номера абонентов, звонящих вам. Если это для вас актуально, то подключите. Но учтите, что эта услуга дополняет обычный АОН, а не заменяет его.Услуга «Кто звонит» не только определяет номера всех, кто внесен в адресную книгу, но и сверяет номера по базам различных организаций по всей России. Если звонит спамер, то приложение может определить услуги, которые вам собираются предложить.Не раздражайтесь по пустякам и экономьте свое время — выбирайте нужную услугу в своих телефонах и защитите себя и свою семью от спама.