Различные спам-звонки и рекламные сообщения на телефоны владимирцам приходят регулярно. И не каждый знает, что все их разом можно заблокировать, набрав лишь комбинацию знаков на ..
Различные спам-звонки и рекламные сообщения на телефоны владимирцам приходят регулярно. И не каждый знает, что все их разом можно заблокировать, набрав лишь комбинацию знаков на смартфоне.
В филиале МТС рассказали, что абоненты могут заблокировать спам-звонки совершенно бесплатно, набрав на клавишах смартфона комбинацию *111*0867#. После этого все входящие проверяются сначала по спам-базе, а потом абоненту в некоторых случаях приходит SMS, что определенный номер пытался дозвониться или оставил вам голосовое сообщение. И это не все инструменты, которые помогают избавиться от нежелательных звонков.
В каждом смартфоне или планшете можно формировать свой «черный список» - вручную вносить номера тех, от кого вам не хочется. Чтобы подключиться, нужно отправить SMS на номер 111, услуга платная.
Для детей предусмотрена специальная модификация «черного списка». По сути, она объединяет в себе возможности родительского контроля, блокировки звонков и антиспама для SMS. Для работы сервиса нужно в личном кабинете подключить связку «родитель — ребёнок» и настроить элементы услуги. Один родитель в своём личном кабинете может подключить не более 10 «детских» номеров.
Еще один способ уберечь нервы и время от ненужных звонков - «Антиспам». При получении спам-информации нужно отправить SMS с номером отправителя рекламы на короткий номер 6333 — это бесплатно. Служба поддержки направит уведомление о регистрации жалоб и даст рекомендации по блокировке ненужной рассылки.
Услуга «Супер АОН» определит даже скрытые номера абонентов, звонящих вам. Если это для вас актуально, то подключите. Но учтите, что эта услуга дополняет обычный АОН, а не заменяет его.
Услуга «Кто звонит» не только определяет номера всех, кто внесен в адресную книгу, но и сверяет номера по базам различных организаций по всей России. Если звонит спамер, то приложение может определить услуги, которые вам собираются предложить.
Не раздражайтесь по пустякам и экономьте свое время — выбирайте нужную услугу в своих телефонах и защитите себя и свою семью от спама.