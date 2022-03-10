В четверг, 10 марта. в Муромском районе в селе Польцо пожилой мужчина погиб на пожаре. Соседи увидели возгорание деревянного дома поздно ночью и вызвали пожарных. Однако на момент прибытия

В четверг, 10 марта. в Муромском районе в селе Польцо пожилой мужчина погиб на пожаре. Соседи увидели возгорание деревянного дома поздно ночью и вызвали пожарных. Однако на момент прибытия спасателей огонь охватил все здание. «Пожарные отстояли соседние дома, не дав огню перекинутся на них, и спасли часть горящего дома, оперативно ликвидировав огонь на общей площади 110 кв.