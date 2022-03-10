Это, как убедились местные жители, даже хуже чем, когда нет горячей. Репортаж Дмитрия Горкина. -...

Это, как убедились местные жители, даже хуже чем, когда нет горячей. Репортаж Дмитрия Горкина.- Мало того, что качество воды плохое, так ещё и воды лишают. Вот в квартиру мы поставили фильтры, один раз запустили и вот у нас сразу налёт.У Марии Смирновой, как и у большинства жителей поселка Садовый , всегда наготове тазики и другие разнообразные емкости - если вдруг пойдет холодная вода - нужно успеть их наполнить.Мария Смирнова, жительница п. Садовый:- Проблема существует давно, наверное, сколько я здесь живу, лет десять. Проблема воды не уходила никогда, перебои были всегда, может быть что-то наладится, их закрывают постепенно с годами и вот у нас осталась, видимо, одна скважина из которой идёт реально техническая вода, которой пользоваться невозможно.А с начала марта в Садовом холодная вода пропала практически полностью . Лишь иногда вечером идет тонкой струйкой, рассказывают люди. Пользоваться стиральными машинами и мыться- невозможно. В итоге вода пропала не только в домах, но и с прилавков магазинов.- Продавец в магазине: вода всегда в ассортименте, большие бутыли 10-литровые всегда были в наличии, 5-литровые были всегда. Вот уже третий день как бы не везут нам воду, вот сегодня наверное привезут и воды нету - поразбирали. Кто стирать, кто детишек мыть, кто пить.Условия спартанские, говорят местные жители, и выживает сильнейший, а точнее самый опытный. Кто-то ходит на родник за несколько километров... Но запасти много таким образом не выходит - максимум на неделю и то, при условии строжайшей экономии.Анна Кирилова, жительница п. Садовый:- Чтобы просто подмыть ребёнка мне приходится наливать горячую воду, её остужать и только после этого наливать, разбавлять горячей водой и мыть ребёнка. Это очень неудобно. Неудобно помыть посуду, одежда не стиранная в нашей семье уже целую неделю. Потому что стиральную машинку невозможно запустить.Михаил Константинов, житель п. Садовый:- Я таскаю в канистрах воду вон выкладывал в группе там у меня стоит. 160-180 литров я держу воды дома, чтобы нам в туалет сходить, понимаете? Белья нестиранного, да, нам немножко попроще - у нас нет маленьких детей. Я вот, видите, работал на бане - я не могу голову помыть, я к сожалению там печку разобрал - я хожу немытый, небритый.Куда пропала холодная вода и какие меры принимаются для решения проблемы Вестям по телефону рассказали в администрации Суздальского района.Александр Авсеенок, замглавы администрации Суздальского района:- Работаем, аварийная ситуация - сразу несколько сложились. На станции второго подъёма и ряд близлежащих пунктов, которые питают - сети просто вышли из строя ввиду ветхости полной. Занимаемся, сегодня и подвоз организовали воды, ну, и сейчас вот станцию в аварийный режим ввели и запустили, давление уже начало стабилизироваться. Но работать ещё будем дня два три.По словам замглавы, водопроводные сети в посёлке были проложены ещё в конце 60-х годов прошлого века. Износ местами до 90 процентов. Уже несколько лет ведётся замена коммуникаций, но объём слишком велик. В этом году также запланированы масштабные работы. А пока в администрации просят потерпеть. И действительно, во время нашего визита в поселок прибыла автоцистерна- в первый раз с момента аварии.Дмитрий Горкин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".