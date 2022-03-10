С 10 марта 2022 года в прокуратуре Владимирской области организована «горячая линия» по вопросам...

С 10 марта 2022 года в прокуратуре Владимирской области организована «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами, в том числе взыскания денежных средств, затраченных на приобретение медикаментов, которые не были им своевременно предоставлены бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.О нарушениях в рассматриваемой сфере граждане могут сообщить с 9 до 13 и с 14 до 18 (за исключением выходных дней) по телефону 8 (4922) 32-37-86.