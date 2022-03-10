10 марта в 3:47 в селе Польцо Муромского района дотла сгорел частный жилой дом. Как сообщает...

10 марта в 3:47 в селе Польцо Муромского района дотла сгорел частный жилой дом.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место незамедлительно. Вызов в пожарную охрану совершили соседи. Но, к сожалению, они увидели пожар поздно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади.Пожарные отстояли соседние дома, не дав огню перекинутся на них, и спасли часть горящего дома, оперативно ликвидировав огонь на общей площади 110 кв. м.В ходе пожара пострадали кровля, внутренняя отделка и надворная постройка.К сожалению, при разборе конструкций был обнаружен погибший. Им оказался хозяин дома 1949 года рождения. Пожилой человек проживал один.Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара. Рассматриваются две версии. К пожару с трагическими последствиями могло привести как неосторожное обращение с огнём, так и короткое замыкание или неисправность электрооборудования.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.Фото: https://33.mchs.gov.ru/