В городе Струнино Александровского района началось строительство современной взрослой поликлиники. Финансирование строительных работ предусмотрено из федерального и регионального

В городе Струнино Александровского района началось строительство современной взрослой поликлиники. Финансирование строительных работ предусмотрено из федерального и регионального бюджетов в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Поликлинику построят на территории больничного городка. Ориентировочно это произойдет в сентябре 2022 года, после чего предстоит получить лицензию на осуществление медицинской деятельности. «Строительство современной поликлиники уже перешло