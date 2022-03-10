Напомним, что сейчас в отделении временно приостановлено проведение плановых операций по профилям: «травматология-ортопедия», «челюстно-лицевая хирургия», «сосудистая хирургия», «гинекология», «колопроктология».

Депздрав рассматривает возможность перепрофилирования хирургического корпуса ОКБ на оказание плановой помощи пациентам. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской Светлана Григорян.Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации. Конкретные сроки закрытия ковидария будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.Напомним, что сейчас в отделении временно приостановлено проведение плановых операций по профилям: «травматология-ортопедия», «челюстно-лицевая хирургия», «сосудистая хирургия», «гинекология», «колопроктология».Возврату работы больницы в нормальное русло способствует и вакцинация от ковида. На 10 марта день первый этап иммунизации в регионе прошли более 641 тысячи человек, свыше 619 тысяч сделали обе инъекции. Ревакцинировались более 109 тысяч владимирцев.