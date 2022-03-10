В Юрьев-Польском 37-летнего местного жителя подозревают в краже скутера у знакомого. «В конце февраля в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 24-летний местный житель, сообщивший о

В Юрьев-Польском 37-летнего местного жителя подозревают в краже скутера у знакомого. «В конце февраля в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 24-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему скутера. Потерпевший пояснил, что техника пропала из хозяйственной постройки, находящейся у его дома», – сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Сотрудники полиции установили круг лиц,