В Юрьев-Польском районе 32-летнего местного жителя обвиняют в приобретение и хранение контрафактных пачек сигарет для дальнейшей продажи. «Установлено, что в августе 2021 года Ш. приобрел с

В Юрьев-Польском районе 32-летнего местного жителя обвиняют в приобретение и хранение контрафактных пачек сигарет для дальнейшей продажи. «Установлено, что в августе 2021 года Ш. приобрел с целью дальнейшей продажи немаркированные табачные изделия, которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 43 728 пачек», – передает