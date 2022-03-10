Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Наркокартель В России ликвидировали крупную...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- НаркокартельВ России ликвидировали крупную международную наркосеть. Одна из лабораторий находилась во Владимирской области.- Сахарный ажиотажС прилавков опять пропали сахар и гречка. Что с ценами? Активисты-общественники провели проверку владимирских магазинов и автозаправок.- Своих не бросаем!Более ста переселенцев из Донбасса обустраиваются во Владимирской области. Как их приняли в Камешковском районе?