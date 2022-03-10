Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Наркокартель
В России ликвидировали крупную...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Наркокартель
В России ликвидировали крупную международную наркосеть. Одна из лабораторий находилась во Владимирской области.
- Сахарный ажиотаж
С прилавков опять пропали сахар и гречка. Что с ценами? Активисты-общественники провели проверку владимирских магазинов и автозаправок.
- Своих не бросаем!
Более ста переселенцев из Донбасса обустраиваются во Владимирской области. Как их приняли в Камешковском районе?