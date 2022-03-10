Смотрите в утреннем выпуске Вести-Владимир: -Холодненькая пошла! Что делать, если из крана...

Смотрите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":-Холодненькая пошла!Что делать, если из крана течет только кипяток? Жители поселка Садовый уже больше недели без холодной воды.- Восстановление стеныМинкульт поможет восстановить рухнувшую стену Свято-Троицкой обители в Муроме. Проект получил положительное заключение.-Хоровая капеллаОт джаза до еврейских мотивов. Первая весенняя капелла - в центре классической музыки