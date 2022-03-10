Смотрите в утреннем выпуске Вести-Владимир:
-Холодненькая пошла!
Что делать, если из крана...
Смотрите в утреннем выпуске "Вести-Владимир":
-Холодненькая пошла!
Что делать, если из крана течет только кипяток? Жители поселка Садовый уже больше недели без холодной воды.
- Восстановление стены
Минкульт поможет восстановить рухнувшую стену Свято-Троицкой обители в Муроме. Проект получил положительное заключение.
-Хоровая капелла
От джаза до еврейских мотивов. Первая весенняя капелла - в центре классической музыки