Губернатор призвал пресекать деятельность спекулянтов.

Врио губернатора Александр Авдеев заверил владимирцев, что власти в постоянном режиме мониторят ситуацию с обеспечением продуктами. Об этом он рассказал в своем аккаунте «Вконтакте».«В магазинах . Очевидно, боясь, что из-за санкций продукты скоро исчезнут. Это заблуждение. Их крупные производители есть в стране. Дефицита не возникнет. А страхи создают «ажиотажный спрос» и играют злую шутку с ценами», - пишет глава региона.Добросовестные продавцы ограничивают продажи. Недобросовестные — накручивают цены.«Это пресекаем и будем пресекать дальше», - подчеркнул он.Экономическому блоку усилить мониторинг цен на еду. Разрабатывается система стимулов для развития сельского хозяйства в 33-ем регионе.Отдельная тема - лекарства. Александр Александрович подчеркнул, что спекуляции с медикаментами недопустимы.«Подорожание зарубежных препаратов неизбежно. Не всё можно будет приобрести так легко, как раньше. Однако российские аналоги должны быть доступны. Необходимо создать их запас и предусмотреть пункты выдачи», - добавил он.В конце своего поста Александр Авдеев поинтересовался у владимирцев - в каких магазинах замечен резкий рост цен. За ночь жители на крупных сетевиков и повсеместное увеличение стоимости продукции.