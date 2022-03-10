В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса - сообщается...

В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса - сообщается на сайте Правительства России.Постановлением предусмотрен запрет на проведение плановых проверок до конца 2022 года. При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.Фото: freepik