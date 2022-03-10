Владимирец Степан Стародубцев завоевал “золото” на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Самаре. Степан выступал в весовой

Владимирец Степан Стародубцев завоевал “золото” на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проходили в Самаре. Степан выступал в весовой категории до 82 килограммов. Команду Владимирской области на первенстве сопровождали опытные тренеры: Надир Магомедов и Александр Ежов. В первенстве участвовали 377 борцов из 73 регионов России. Как рассказал Степан, соревнования были