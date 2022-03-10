Награда присуждена за серию актёрских работ.

Актрисе театра кукол Татьяне Макух присудили областную премию имени Евгения Евстигнеева. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Награда присуждена за серию актёрских работ, исполненных в спектаклях для детей: «Дядя Стёпа и пожар», «Ёлка для Бабы Яги», «Про Ёжика и Медвежонка», «Ай, да Мыцык» и «Шерстяная история».Заслуженная артистка РФ исполняет роли в 40 спектаклях текущего репертуара областного театра кукол. Она является одним из ведущих кукловодов учреждения.