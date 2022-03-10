Правительство столицы продолжает реализацию запланированных проектов и работает над решением проблем логистики предприятий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Правительство столицы продолжает реализацию запланированных проектов и работает над решением проблем логистики предприятий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Он подчеркнул, что столица продолжает выполнять обязательства перед инвесторами и горожанами. Также власти Москвы ускорили процедуры оплаты для поддержки предприятий."Кроме того, сейчас мы ведем работу с нашими крупнейшими подрядчиками, для того, чтобы оперативно заместить выпадающие звенья логистических цепочек", – цитирует Ефимова "Интерфакс".Заммэра уточнил, что бюджет развития города составляет около 35-38% от общего объема столичной казны.Власти Москвы делают госзаказ одним из инструментов стимулирования экономической активности. Сам город выступает крупным заказчиком, добавил чиновник.Ранее заммэра , что в Москве производство продуктов для молочных кухонь идет бесперебойно и полностью покрывает потребности жителей города. Каждый год столичные конвейеры производят 1,3 миллиарда упаковок продукции, уточнил Ефимов.