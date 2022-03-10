Во Владимирской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о занятии высшего...

Во Владимирской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.В ходе предварительного следствия установлено, что в 2011 году обвиняемый согласно традициям преступного мира был объявлен («коронован») так называемым «вором в законе».По прибытии в 2019 году в СИЗО-1 УФСИН области он указал на свое высшее положение в преступной иерархии. Так, в октябре 2019 года, находясь в учреждении, нарушая правила изоляции, путем перекрикивания с арестованными и осужденными из других камер он сообщил им о своем статусе «вора в законе», получив от них его признание.По результатам расследования обвиняемый вину в совершении преступления не признал.Дело предстоит рассматривать Владимирскому областному суду, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области.