Сейчас ведётся розыск лиц, причастных к преступлению.

Во Владимире на застройщиков домов на Верхней Дуброве возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В 2017 году ряд пока неустановленных лиц из ООО ИнтерСтройВладимир», ООО «ИнтерСтройПлюс», ООО «СитиСтрой» заключили с владимирцами договоры участия в долевом строительстве ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2». При этом компании изначально не имели реальной возможности реализовать свои планы. По версии следствия, деньги клиентов были похищены.Что касается долгостроев, то сроки сдачи МКД постоянно срывались. В результате новостройки попали в перечень проблемных объектов. Уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ завели после личной встречи прокурора Владислава Малкина с обманутыми гражданами. Сейчас ведётся розыск лиц, причастных к преступлению.