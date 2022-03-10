Жители микрорайона Доброе на девять часов остались без отопления. Специалисты ПАО «Т Плюс» занимаются ремонтом теплосетей на улице Егорова у дома № 8 «Б». Как уточнили в пресс-службе ..

Жители микрорайона Доброе на девять часов остались без отопления. Специалисты ПАО «Т Плюс» занимаются ремонтом теплосетей на улице Егорова у дома № 8 «Б».Как уточнили в пресс-службе компании, перебои с теплом продолжатся с 11 до 20 часов.Всего без теплоснабжения останутся 111 домов, семь детских садов, больница и 14 административных зданий. Отключения коснутся 21 742 владимирцев, живущих на Суздальском проспекте, на Добросельской, Егорова, Комиссарова, Растопчина и Юбилейной.Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.