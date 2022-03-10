Их вывели из задымлённого подъезда.

Во Владимире сотрудники МЧС спасли 11 человек во время пожара на улице Лакина. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.В 12.13 поступило сообщение о пожаре в подвале многоквартирного дома № 137 «А». По прибытии пожарных наблюдался дым из помещений пятиэтажки.«Спасатели сформировали три звена газодымозащитной службы. С использованием спасустройств из задымлённого подъезда вывели 11 жителей, в том числе троих детей. Ещё 20 человек были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет», - пояснили в МЧС.Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадало имущество жильцов и внутренняя отделка.По предварительным данным, причиной произошедшего могла послужить аварийная работа электросети. К тушению привлекались 5 единиц техники и 18 человек.