Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на трассе М7 в черте областного центра. Оно произошло...

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на трассе М7 в черте областного центра. Оно произошло накануне. Столкнулись "ГАЗель" и внедорожник "Хёндэ".В соцсетях появилось видео момента столкновения. Иномарка при перестроении зацепила грузовик, после чего отечественный автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Как сообщают в ГИБДД, в результате аварии водитель "Хендэ" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и был госпитализирован, водитель «ГАЗели» отделался незначительными повреждениями.