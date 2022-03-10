Во Владимире возбудили уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков в особо крупном размере на неустановленных лиц из числа руководителей строительных фирм долгостроев на

Во Владимире возбудили уголовное дело о мошенничестве со средствами дольщиков в особо крупном размере на неустановленных лиц из числа руководителей строительных фирм долгостроев на Верхней Дуброве. «Предварительно установлено, что в 2017 году ряд пока неустановленных следствием лиц из числа руководителей взаимосвязанных организаций ООО ИнтерСтройВладимир», ООО «ИнтерСтройПлюс», ООО «СитиСтрой», осуществляющих на территории г. Владимира строительство и