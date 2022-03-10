Компания свернула девелоперскую деятельность в РФ.

Компания Hilton приостанавливает свою девелоперскую деятельность в России, а значит и во Владимире будет заморожено.«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве. Обеспечим продолжение работы и оплату труда всех пострадавших членов команды. Также мы приостанавливаем всю новую девелоперскую деятельность в РФ», — сообщила организация.Напомним, что в центре Владимира в январе уже расчистка территории для строительства отеля Hilton на 162 номера. Кроме пятиэтажной гостиницы, на Студёной горе планировали возвести ряд спортивных объектов площадью 23,5 тысячи квадратных метров.Корты, каток, площадки для воркаута, йоги, медитации и верёвочный парк, горнолыжный и тюбинг-склоны, спортивная тропа с препятствиями. Теперь всё это под большим вопросом.Напомним, что компания уже разработала проекты внешних сетей, заключила договоры на присоединение здания, прошла госэкспертизу ПСД, получила полный пакет документов.