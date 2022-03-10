В декабре прошлого года сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из...

В декабре прошлого года сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из регионального УМВД задержали двоих приезжих женщин по подозрению в мошенничестве - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе следствия установлено, что 23-летняя жительница Ивановской области пришла в квартиру 83-летней местной жительницы и, представившись работником социальной сферы, рассказала о якобы положенных ей выплатах на лекарства. Пенсионерка продемонстрировала имеющуюся у неё наличность, после чего вышла на кухню за стаканом воды, а злоумышленница в это время подменила настоящие деньги на сувенирные купюры. В итоге пожилая женщина лишилась более 110 тысяч рублей.На период следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Похищенные денежные средства возвращены потерпевшей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В отношении второй подозреваемой, аналогичным образом похитившей деньги у другой пожилой жительницы областного центра, расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://stock.adobe.com/ru/