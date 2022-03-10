С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 141 694 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 марта выявлено 470 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 197 человек. Ещё 71 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 19 - в Ковровском, 44 - в Петушинском, по 15 - в Кольчугинском и Гороховецком, 16 - в Александровском, 18 - в Юрьев-Польском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 4 - в Собинском, по 5 - в Киржачском, Селивановском и Камешковском, 6 - в Меленковском, 9 - в Вязниковском и 14 - в Суздальском, а также 3 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 141 694 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 38 645 заболевших во Владимире, 16 736 - в Ковровском районе и 15 416 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.