В МВД объявили о пресечении деятельности на территории страны целой сети нарколабораторий. Одна из...

В МВД объявили о пресечении деятельности на территории страны целой сети нарколабораторий. Одна из них находилась во Владимирской области. В отношении 19 человек возбуждено уголовное дело.Наркокартель начал работать в 2019-м году. Прекурсоры для производства психотропных веществ производились на Украине и доставлялись во Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Рязанскую и Тверскую области. Сбывали товар в так называемом "Даркнете". Оплата принималась криптовалютой. Гарантом сделок выступала собственная «служба безопасности». Еще одно подразделение занималось вербовкой новых участников.По версии следствия, фигуранты совершили не менее 12-ти особо тяжких преступлений. Все наркотические средства, а также свыше 15 тонн прекурсоров и химических веществ, которые находились в лабораториях, изъяты. Личность лидера преступного сообщества установлена. Как сообщают в полиции, он работал удаленно, скрываясь на Украине, так как в России был объявлен в розыск за убийство двоих граждан.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ в отношении организатора, трех руководителей и 15 участников преступного сообщества. Судом в отношении 16 фигурантов избрана мера пресечения – заключение под стражу. Организатор и двое руководителей криминальной организации находятся в розыске. Предварительное расследование продолжается.