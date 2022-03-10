Об угрозах тонкого льда. Сегодня сотрудники регионального управления МЧС совместно со спасателями...

Об угрозах тонкого льда. Сегодня сотрудники регионального управления МЧС совместно со спасателями областного отделения РосСоюзСпаса проведут открытый урок для школьников.В рамках акции спасатели расскажут об опасности весеннего льда, продемонстрируют, какую помощь можно оказать человеку, провалившемуся под лед. Урок пройдет в микрорайоне Юрьевец, в тридцатой школе в 11 утра. Во дворе школы состоится демонстрация спасательной техники.