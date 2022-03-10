Ежегодно, в целях поощрения наиболее эффективно работающих организаций жилищно-коммунального...

Ежегодно, в целях поощрения наиболее эффективно работающих организаций жилищно-коммунального комплекса, проводится областной конкурс на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства - сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.28 февраля 2022 года конкурсная комиссия рассмотрела материалы, представленные организациями для участия в конкурсе.По итогам рассмотрения представленных заявок, конкурсная комиссия решила наградить дипломом I степени в номинации «Лучшая организация водопроводно-канализационного хозяйства - 2021» муниципальное унитарное предприятие о. Муром «Водопровод и канализация». Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» и общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСток» (Судогодский район) получили дипломы II и III степени.В таких номинациях как «Лучшая теплоэнергетическая организация», «Лучшая управляющая организация», «Лучшая электроэнергетическая организация» и «Лучшая многоотраслевая организация» конкурс был признан не состоявшимся, так как для проведения конкурса было представлено недостаточное количество заявок.Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области