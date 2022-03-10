Санитарно-эпидемиологическая обстановка во Владимирской области стабилизируется - сообщает...

Санитарно-эпидемиологическая обстановка во Владимирской области стабилизируется - сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Владимирской области.За последнюю неделю показатель заболеваемости снизился на 52,4 процента по сравнению с предыдущей неделей и составил 305 случаев на 100 тысяч населения.– Уменьшение фиксировалось во всех возрастных группах: граждане старше 65 лет – на 36,6 процента, люди в возрасте 50-64 года – на 49,2 процента, 30-49 лет – на 57,5 процента, 18-29 лет – на 64,7 процента. У детского населения этот показатель снизился на 59,7 процента, – проинформировала представитель регионального управления Роспотребнадзора Дарья Никитина.При этом она отметила, что базовые суточные показатели заболеваемости по-прежнему высоки. В первую очередь, это связано с особой заразностью штамма коронавируса «Омикрон». Поэтому, несмотря на отмену большого числа ковидных ограничений, остаются неизменными требования носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.Фото: freepik