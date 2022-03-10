Во Владимире 9 марта прошло очередное заседание Законодательного собрания. Итог заседания -...

Во Владимире 9 марта прошло очередное заседание Законодательного собрания. Итог заседания - переизбрание Ирины Туляковой на пост председателя Счётной палаты Владимирской области.На голосование была вынесена одна кандидатура, депутаты поддержали ее единогласно. На новый шестилетний срок на должность руководителя Счетной палаты Владимирской области переназначена Ирина Тулякова. Она возглавляет региональных аудиторов уже в течение 11 лет.Фото: vladimir-news