До конца месяца планируется закрыть госпитали в Собинке, Суздале, в больнице №2 во Владимире и в горбольнице №2 в Муроме.

Больницы Владимирской области сворачивают ковидарии и наращивают объёмы плановой медицинской помощи. Об этом рассказала завотделом организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.На 10 марта в регионе свободна почти половина ковидных коек. За месяц в регионе сократили 405 коек. До конца марта планируется закрыть госпитали в Собинке, Суздале, в больнице №2 во Владимире и в горбольнице №2 в Муроме.«На девятой неделе показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения снизился на 52,4%. По ОРВИ - на 21%. По сравнению с предыдущим периодом он составил 305 человек. В среднем по стране – 420. Уменьшение количества инфицированных прослеживается во всех возрастных категориях. Коэффициент распространения COVID-19 опустился ниже единицы», - рассказала Светлана Григорян.Добавим, что несмотря на улучшение ситуации эпидпорог остаётся превышенным.В завершении брифинга владимирцев в очередной раз призвали посетить пункты вакцинации и привиться от опасной инфекции.