Будучи депутатом от КПРФ он был избран главой 6 октября 2020 года, но менее чем через год сложил с себя полномочия руководителя.

В Карабанове умер бывший мэр города Юрий Колоколов. Об этом сообщили в местной горадминистрации.Будучи депутатом от КПРФ он был избран главой 6 октября 2020 года, но менее чем через год сложил с себя полномочия руководителя.По профессии он был учителем физкультуры. В 1990 году будущий народный избранник закончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры.