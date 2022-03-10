По результатам приема прокурора области Владислава Малкина по вопросам соблюдения прав дольщиков 10...

По результатам приема прокурора области Владислава Малкина по вопросам соблюдения прав дольщиков 10 марта 2022 года возбуждено второе уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Предварительно установлено, что в 2017 году ряд пока неустановленных следствием лиц из числа руководителей взаимосвязанных организаций ООО ИнтерСтройВладимир», ООО «ИнтерСтройПлюс», ООО «СитиСтрой», заключили с гражданами договоры участия в долевом строительстве в жилых комплексах «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» и переуступки прав требования по ним. При этом руководство строительных компаний изначально не имело реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками в установленные сроки. В результате были похищены денежные средства граждан.Срок разрешений на строительство жилых домов неоднократно продлевался, что послужило причиной их отнесения к категории «проблемных» объектов. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверкипрокуратуры г. Владимира.В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к преступлению.Фото: freepik