Идет медведь по лесу. Видит: волк еле ковыляет, весь побитый. Медведь:
-Что случилось, что с тобой?!
-Лось чуть не убил...
- А за что?
- Та он ничего и не объяснял. Но такой вежливый был, такой вежливый...
-???
Идет Медведь дальше. Видит: лиса в еще худшем состоянии.
- Что с тобой?
- Лось побил...
- За что?
- Не знаю, но он такой вежливый был, такой вежливый...
Медведь слегка испугался и пошел дальше прислушиваясь и оглядываясь. Слышит: впереди шум, кто-то бежит так, что пыль столбом. Медведь в кусты спрятался, видит: здоровенный лось мимо пробежал. Косолапый струсил, посидел еще немного в кустах, вышел на дорогу. ""Ух,-думает,- пронесло"". В этот момент голос сзади: ""Добрый вечер!""
еще анекдот!