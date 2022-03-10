За последние сутки во Владимирской области выявлено 470 случаев заражения коронавирусом. Это на 42 меньше, чем накануне. Госпитализировано 114. На 101 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 470 случаев заражения коронавирусом. Это на 42 меньше, чем накануне. Госпитализировано 114. На 101 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 141 694. В лидерах по приросту Владимир – 197 заболевший за сутки. Муром на втором месте – 71. На третьем –