ВТБ Лизинг запустил онлайн-аукцион транспортных средств с пробегом. Технологическим партнером и организатором торгов выступает компания Carlink. Участие в аукционе доступно юридическим и ..

ВТБ Лизинг запустил онлайн-аукцион транспортных средств с пробегом. Технологическим партнером и организатором торгов выступает компания Carlink. Участие в аукционе доступно юридическим и физическим лицам.ВТБ Лизинг предлагает вышедшие из лизинга легковые автомобили (60% от общего стока), легкий коммерческий транспорт (25%), грузовые машины и спецтехнику (15%). Ежемесячно на торги будут выставляться до 50 единиц транспортных средств отечественных марок, в т.ч. Lada, Kamaz, УАЗ, а также зарубежных брендов — Hyundai, Volkswagen, Nissan, Skoda, Renault, Kia, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover, BMW и других. Возраст большинства автомобилей - от 1 до 3 лет.Для участия в торгах и ознакомления с полной информацией по транспортным средствам необходимо зарегистрироваться и заключить договор на аукционной площадке ВТБ Лизинг. Ссылка расположена в разделе «Спецпредложения», вкладка «Автомаркет». После регистрации всем клиентам будут рассылаться уведомления о выставлении автомобилей на аукцион. На площадке клиент сможет ознакомиться с техническом состоянием и пробегом машин. Также будут доступны фотографии, VIN-номер, ПТС или ПСМ техники. Срок проведения аукциона одного транспортного средства составляет 3 дня. Покупатели могут посмотреть интересующие их машины, они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.«В ВТБ Лизинг ежегодно из лизинга выходят около 500 автомобилей на всей территории России. Это машины, первоначально приобретенные у официальных дилеров для наших клиентов. Большая часть автомобилей и техники на протяжении всего срока лизинга обслуживаются в официальных сервисах. Их техническое состояние при возврате в компанию по завершении срока финансовой аренды тщательно проверяется. Мы рады предоставить возможность юридическим и физическим лицам приобрести юридически чистый и технически исправный автомобиль за цену, которую они могут установить сами в ходе торгов. Благодаря качественному осмотру, фотосъемке и подробному описанию реализуемых автомобилей, которые предоставляет Carlink, покупатели получают достаточную информацию для принятия решения о дистанционной покупке вне зависимости от места физического нахождения транспортных средств», — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.«Реализация совместного проекта с ВТБ Лизинг это большая честь и ответственность для нашей компании. Мы благодарны нашим партнерам за выбор высокотехнологичных решений, предоставляемых компаний Carlink, и надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области повышения уровня цифровизации процессов при реализации имущества ВТБ Лизинг», - отметил директор по цифровым технологиям ООО «Карлинк» Андрей Кубаровский.Для справкиГК ВТБ Лизинг – одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ, основана в июне 2002 года. Компания предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на всей территории России.- полностью автоматизированный профессиональный сервис для бизнеса по эффективной реализации автопарков любой численности и типов:• цифровая аукционная платформа для реализации транспортных средств с пробегом• организация дистанционной продажи/покупки т/c• независимая экспертная оценка стоимости• предпродажный осмотр автомобилей более чем в 200 городах РФ• логистика и другие дополнительные услуги• онлайн сервис и мобильное приложение Carinspect для осмотра транспортных средств и мониторинга состояния парка.