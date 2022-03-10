За многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность медали «За заслуги перед...

За многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность медали «За заслуги перед Владимирской областью» удостоен Вячеслав Гадалов − председатель Ленинскогорайонного совета ветеранов войны и труда города Владимира. Соответствующий указ о награждении подписал глава региона Александр Авдеев - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Вячеслав Михайлович Гадалов родился в 1935 году в городе Шуе. Многие годы работал в энергетической отрасли и профсоюзных органах Владимирской области. Его трудовой стаж − 60лет. После выхода на пенсию посвятил себя общественной деятельности в совете ветеранов.Фото: администрация Владимирской области