Астролог Ада Комракова рассказала, как скоро Елизавета II передаст свои полномочия.

Астролог Ада Комракова рассказала, как скоро Елизавета II передаст свои полномочия.В Сети ходят слухи о том, что Елизавете II становится хуже. Напомним, что королева не так давно заразилась коронавирусом, который дал осложнения. Несмотря на то, что вокруг главы Великобритании наверняка сейчас много врачей, которые борются за ее жизнь, здоровье 95-летнего монарха все же, возможно, сдает."С декабря прошлого года Елизавета II находилась под влиянием петли ретроградной Венеры в Козероге. В ее карте этот транзит затронул 12 дом, что отвечает за здоровье, именно он привел к заражению коронавирусной инфекцией, что она перенесла весьма тяжело. До середины апреля продлится острая фаза проблем со здоровьем у Ее Величества", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" .Астролог внимательно изучил натальную карту бабушки принца Гарри. Он постарался предсказать, когда королеве придется передать власть наследнику."В текущем году транзитный Сатурн в Водолее и Уран в Тельце сильно влияют на самочувствие и общее здоровье королевы. Это действительно свидетельствует о том, что выполнять свои обязанности в полном объеме она больше не сможет. Лунное затмение 16 мая 2022 становится переломным для нее, согласно прогностике можно говорить о закате целой эпохи ее правления. В 2022 году стоит ожидать передачи власти, которая на самом деле уже началась", – заявил эксперт.