УФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность жителя города Меленки, 1973 года рождения. Он...

УФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность жителя города Меленки, 1973 года рождения. Он причастен к незаконному приобретению и хранению боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.В результате проведенных по месту жительства обвиняемого оперативно-розыскных и следственных действий, ФСБ обнаружили и изъяли из незаконного оборота: пулеметная лента, снаряженная винтовочными патронами калибра 7,62х54 мм в количестве 35 штук, винтовочные патроны калибра 7,62х54 мм в количестве 29 штук, самодельные сборки из пуль и гильз винтовочных патронов калибра 7,62х54 мм в количестве 7 штук, охотничьи винтовочные патроны в количестве 12 штук, изготовленные заводским способом и являющиеся пригодными для стрельбы боеприпасами, предназначенными для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.Указанные боеприпасы фигурант обнаружил в одном из приусадебных участков Меленковского района, после чего, в нарушение законодательства России оставил их у себя на хранении по месту жительства, не имея на это соответствующего разрешения или лицензии. На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в августе 2021 г. группой дознания ОМВД России по Меленковскому району в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК России. В марте 2022 г. Меленковским районным судом Владимирской области указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год.Фото: https://pixabay.com/ru/