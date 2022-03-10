Вердикт в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В Меленках 48-летнего мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Весной 2020 года подсудимый нашёл металлическую пулеметную ленту, снаряжённую винтовочными и охотничьими патронами. Они оказались пригодными для стрельбы из нарезного оружия. Житель Меленок не сдал арсенал, а хранил у себя дома, не имея на то разрешение. В результате патроны изъяли, а на незадачливого оружейника завели уголовное дело.На днях материалы рассмотрел Меленковский районный суд. Подсудимый согласился с инкриминируемым преступлением. Обвиняемого приговорили к двум годам колонии. По статье 73 УК РФ срок заменили на условный.Вердикт в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.