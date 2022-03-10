В Юрьев-Польском районе в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его...

В Юрьев-Польском районе в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его обвинили в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в особо крупном размере.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в августе 2021 года злоумышленник приобрел с целью дальнейшей продажи немаркированные табачные изделия, которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент на табачную продукцию» подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 43 728 пачек.Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел их по низкой цене в Москве. Указанную продукцию он планировал реализовывать на арендуемой им торговой площади на территории Владимирской области (включая розничную торговлю табачными изделиями) с целью получения прибыли.Контрафакт он хранил в арендуемых им гаражах в Юрьев-Польском. Стоимость изъятой продукции составила более 4,7 млн рублей.Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Юрьев-Польским районным судом.Фото: https://pixabay.com/ru/